¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬3Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¢Ææ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÅê¹Æ¢¡¥ß¥»¥¹¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ëÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï3ÆüÀµ¸á¤Ë¡Ö09 00 00¡×¤È¤¤¤¦Çò¤¤Ê¸»ú¤¬¹õÃÏ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿²èÁü¤È¥ê¥ó¥¯¤òÅê¹Æ¡£¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç¤Ï¸á¸å9»þ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¡Ö03 00 00¡×¤ÈÆþ¤Ã¤¿²èÁü