¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ICEx¡Ê¥¢¥¤¥¹¡Ë¤Î»Ö²ìÍû¶ê¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ö²ìÍû¶ê¡¢»ëÀþÃ¥¤¦¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¢¡»Ö²ìÍû¶ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥ÇÃå¤³¤Ê¤¹¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¾Ð´é¤òÉõ°õ¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò