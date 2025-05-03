¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hearts2Hearts¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Ï¡¼¥Ä¡Ë¤¬5·î3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛaespaËåÊ¬¡¢ÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡Hearts2Hearts¡¢¥¬¥ë¥¢¥ï½é½Ð±é2025Ç¯2·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Hearts2Hearts¤Ï¡¢º£²ó¤¬Âç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È½é½Ð±é¡£2025Ç¯