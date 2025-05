山下幸輝、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向の5名からなるボーイズグループ・WILD BLUEが、初の単独全国ツアー<WILD BLUE LIVE TOUR 2025[The First Light]>の最終公演を5月2日(金)神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催した。◆ライブ写真本ツアーは2024年パシフィコ横浜にて開催した<DEBUT SHOWCASE [The First Light]>のタイトルを引き継いでおり、全国5都市5公演がソールドアウトしている。4月2日に発売した初のフィジ