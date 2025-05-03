¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«¡Êº¸¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¹¥­¡¼¥ó¥º¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖphoto by Getty Images¸åÊÔ¡§¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¼ÂÎÏ³Êº¹¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡©¸½ÃÏ»þ´Ö£´·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤«¤é£µ·î£±Æü¡ÊÆ±£²Æü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È¤Î£¶Ï¢Àï¤ËÎ×¤ß£µ¾¡£±ÇÔ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂè£±»ÒÃÂÀ¸¸å½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏº¹¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤ËÌÀÇò¤À¤Ã