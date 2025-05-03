1Ç¯»þ¤«¤é¶ðÂç¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ËÆ£ÁóÍ£¤¬¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢¤Î10000ⅿ¤ÇÍ¥¾¡photo by Aflo¡Ú¡Ö¥é¥¹¥È¤Ï°Õ³°¤ÈÆ°¤¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Û¡Ö¤ä¤Ã¤È£±ÈÖ¤¬¼è¤ì¤¿¡£¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¶ðß·Âç¤Î¼ç¼´¡¢°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ²ñ¿´¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡££´·î25Æü¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸¸Ä¿ÍÁª¼ê¸¢¤Î10000m¤Ï¡¢£··î¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£°ËÆ£¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÏÂç²ñ»²²ÃÉ¸½àµ­Ï¿¡Ê