¸©Áí¹çÉ½¾´¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï£±£²£¸¿Í¤È£³ÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©Áí¹çÉ½¾´¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÇÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ø¶¦Ê¡»ã¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¸©À¯¤äÃÏÊý¼«¼£¡¢Ê¸²½¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É£²£³Ê¬Ìî¤«¤é¡¢ÃËÀ­£¹£¸¿Í¡¦½÷À­£³£°¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ£±£²£¸¿Í¤È£³ÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ É½¾´¼°¤Ï¡¢º£·î£±£¶Æü¤ËÁ°¶¶»Ô¤Î·²ÇÏ²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£