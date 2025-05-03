Àõ°æ·ò°ì¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWHO IS BENZIE¡©¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢½é²óÈ×¼ýÏ¿¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØOVER HEAD POP TOUR FINAL at EX THEATER ROPPONGI¡Ù¤¬¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Ë¤ÆÀè¹Ô¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü3¶Ê¤¬YouTube¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¢¡¥é¥¤¥Ö±ÇÁüBLANKEY JET CITY·ëÀ®35¼þÇ¯¡¢BLANKEY JET CITY²ò»¶¸å25Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆSEXY STONES RECORDSÀßÎ©25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹Àõ°æ·ò°ì¡£¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£