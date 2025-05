浅井健一のベストアルバム『WHO IS BENZIE?』の発売を記念して、初回盤収録のライブフィルム『OVER HEAD POP TOUR FINAL at EX THEATER ROPPONGI』がシネマート新宿にて先行上映される。これに先駆け、収録されているライブ映像3曲がYouTube公開された。◆ライブ映像BLANKEY JET CITY結成35周年、BLANKEY JET CITY解散後25年、そしてSEXY STONES RECORDS設立25周年を迎える2025年にベストアルバムを送り出す浅井健一。ライブフィ