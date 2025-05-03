¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤ê¡Á¤Ý¤Ã¤Ô¤ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÊÆÁÒ¤ß¤æ¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ç¥«½÷¡×ÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ­¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ê¤É¡Ê9Ëç¡ËÊÆÁÒ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤¬½Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡¢Í­Æñ¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤òÈäÏª¡£âÁ¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¼Ì¿¿½¸¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ