ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÍ¾¾¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬¤­¤ç¤¦³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¤¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤ÆÂü¤òÍÈ¤²¤ëÅÁÅý¤Îº×¤ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï»ÔÆâ173¤ÎÄ®¤¬»²²Ã¡£·ã¤·¤¤Îý¤ê¤ä¥é¥Ã¥Ñ¤Î²»¤Ç²ñ¾ì¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âü¤òÍÈ¤²¤¿¿Í¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£Âü¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤­¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×ÀÅ²¬¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÍ¾¾¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç3Æü´ÖÂ³¤­¤Þ¤¹¡£