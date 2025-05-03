¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ±ÇµÌ´Æà¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ±ÇµÌ´Æà¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥ÇÃå¤³¤Ê¤¹¢¡À±ÇµÌ´Æà¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥³¡¼¥ÇÃå¤³¤Ê¤¹À±Çµ¤ÏÀÖ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤ÏÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥Ã¥×