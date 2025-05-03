¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼Èþ·î¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥­¥ã¥ß¤¬¥»¥¯¥·¡¼¢¡»³²¼Èþ·î¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥­¥ã¥ß¤¬¥»¥¯¥·¡¼¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂ³¤­¡¢2²óÌÜ¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»³²¼¤Ï¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ËÌµÂ¤ºî¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢