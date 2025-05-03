¸½Âå¤Ç¤ÏÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤¹¤ë°Ê¾å¡¢ÉÔÊ¿Åù¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¢¤­¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢²áµî1ËüÇ¯´Ö¤ËÂ¸ºß¤·¤¿À¤³¦³ÆÃÏ¤Î1000°Ê¾å¤Î½¸Íî¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÅªÉÔÊ¿Åù¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÊ¸ÌÀ¤ËÉÕ¤­Êª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Assessing grand narratives of economic inequality across time | PNASh