GW¤ÏÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ï¡¼¥ë¥É°ñ¾ë¸©ÂçÀö¿åÂ²´Û¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï17»þ¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤Î2025Ç¯5⽉3⽇¡Ê⼟¡Ë¡Á5⽇¡Ê⽉¡¦½Ë¡Ë¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤ò19»þ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û»þ´Ö18»þ¡Ë¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£⼣⽅°Ê¹ß¤Ïº®»¨¤¬Íî¤ÁÃå¤­¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¡Ö¤­¤é¤á¤¯»¹¸ê¾Ì¤Î⿂¤¿¤Á¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´ÛÆâ3³¬¡ÖÍªµ×¤Î³¤