°¼à¥¹ë²Ú¤Ê±È»³¤¬ºä¤ÎÄ®¤òÎý¤êÊâ¤¯±ÛÃæÈ¬Èø±È»³º×¤¬ÉÙ»³»ÔÈ¬ÈøÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥®¥³¥®¥³¡×È¬ÈøÄ®¤Î±È»³¤Ï¡¢¤ª¤è¤½280Ç¯Á°¤Î¹¾¸Í»þÂå¤Ë¡¢²Ö»³¤Ë¿Í·Á¤ò¾è¤»¤Æ³¹¤Ç±È¤­²ó¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6´ð¤Î±È»³¤¬¼ÖÎØ¤Î²»¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤éºä¤ÎÄ®¤òÎý¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Ý¤±À¼¡×¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ö³Ñ²ó¤·¡×¡£¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ç¡¢°ú¤­¼ê¤¿¤Á¤¬¹â¤µ¤ª¤è¤½7.5¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ¤ª¤è¤½4¥È¥ó¤Î±È»³¤ò°ìµ¤¤Ë²ó¤¹¤È¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤¬¤¢¤¬