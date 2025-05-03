¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎMGM¥°¥é¥ó¥É¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸ø¼°²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎWBAÆ±µé1°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤È17ÉÃ¤â¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ñ¸«¤Ë°Ü¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢¤Þ¤º3ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î»î¹ç¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2ÅÙ¤È°ã¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁ°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤Ï¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤º°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¡×¤È²óÅú¡£¼¡¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÀï¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç