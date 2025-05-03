¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛÇÐÍ¥¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ðÈäÏª¢¡´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌ¥Î»´äÀ¥¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥­¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢