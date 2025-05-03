¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¡¢¤¢¤Î¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡ª¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖÆÈ¿ÈÃËÀ­·ÝÇ½¿Í¡×2°Ì¤Ï¡Ä¡ÖÀª¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¹³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤ÈDIAMOND DOT LAB¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤½¤¦¤ÊÆÈ¿ÈÃËÀ­·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ÏÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¡¢2°Ì¤ÏÃÝÌîÆâË­¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½÷À­300¿Í¤òÂÐ