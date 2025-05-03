¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ2²óÌÜ¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤¿ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬µ¢¹ñ¤·¡¢Á¼ÃÖ¤ÎÅ±ÇÑ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÂôÎ¼Àµ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡ÖÎ¨Ä¾¤«¤Ä·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤­¤Î¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ò¾Ä¤Ç¡¢¢§ÆüÊÆ¤ÎËÇ°×¤Î³ÈÂç¤ä¡¢¢§Èó´ØÀÇÁ¼ÃÖ¡¢¢§·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢º£²ó¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¤Ê¤ÉÊ¬ÌîÊÌ