³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£¡Ö📖👦👧💔🌸💊¡×¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2016Ç¯¡ÖËÜ²°Âç¾Þ¡×¤ÇÂè2°Ì¤Î½»Ìî¤è¤ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«