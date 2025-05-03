9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡õTEAM¤¬¡¢4·î23Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î3rd SINGLE¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¤Ç¿·¾Ï¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¡Ö½Õ²Æ½©Åß¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ1st SINGLE¡Ö¸Þ·î±«¡ÊSamidare¡Ë¡×¡¢2nd SINGLE¡ÖÀÄÍò ¡ÊAoarashi¡Ë¡×¡¢DIGITAL SINGLE¡Ö½½¸ÞÌë¡ÊJyuugoya¡Ë¡×¡¢2nd ALBUM¡ØÀãÌÀ¤«¤ê¡ÊYukiakari¡Ë¡Ù¤Î4ºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¨Àá¤ò·Ð¤Æ°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿9¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¥ª¥«¥ß¤Î¤è¤¦¤Ê·²¤ì¤È¤Ê¤êÃ¯¤âÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢