Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¾®³ØÀ¸7¿Í¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤¬¡Ö¶ìÏ«¤»¤º¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬3Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£