[5.3 J1Âè14Àá GÂçºå 4-0 ¾ÅÆî ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]J1Âè14Àá¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢14°Ì¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÏËÜµòÃÏ¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç11°Ì¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£GÂçºå¤ÏÁ°È¾2Ê¬¤ËÁá¤¯¤âÀèÀ©¡£MF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥Î¤ÎÍî¤È¤·¤«¤éFW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò±¿¤Ó¡¢º¸Â­¤Î¥­¥ã¥Î¥óË¤¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£Á°È¾13Ê¬¤Ë¤ÏJ¡¦¥¢¥é¡¼¥Î¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éMF±§º´Èþµ®»Ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢±¦Â­¤Ç¥·¥å¡¼¥È