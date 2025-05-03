¡ÚJ3Âè11Àá¡Û(CFS)ÆÊÌÚC 2-1(Á°È¾2-0)FCÂçºå<ÆÀÅÀ¼Ô>[ÆÊ]ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì(6Ê¬)¡¢Ê¿²¬¾­¹ë(18Ê¬)[F]ÅçÅÄÂó³¤(77Ê¬)<·Ù¹ð>[ÆÊ]´ØÌî¸µÌï(35Ê¬)¡¢ÎëÌÚÍµÅÍ(90Ê¬+6)´Ñ½°:3,624¿Í¼ç¿³:ÌðÌî¹ÀÊ¿