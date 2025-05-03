Ç½ÅÐÄ®¾®ÌÚ¤Ç¡¢³¤¤Î°ÂÁ´¤ÈÂçµù¤ò´ê¤¦¹±Îã¤Î¡Ö¤È¤â´úº×¤ê¡×¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÄ®¾®ÌÚ¤Î¡Ö¤È¤â´ú¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢¹â¤µ20¥á¡¼¥È¥ë¤â¤¢¤ë¤È¤â´ú¤ò·Ç¤²¤¿Á¥¤¬ÏÑÆâ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹Ò³¤¤Î°ÂÁ´¤ÈË­µù¤ò´ê¤¦½Õº×¤ê¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤Î¥À¥¤¥É¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÅÁ¤ï¤ëº×¤ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢º£Ç¯¡¢¤È¤â´úº×¤ê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¹â¾¾