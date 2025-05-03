¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛÇÐÍ¥¤Î±üÊ¿Âç·ó¡¢½÷Í¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡¢A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤é¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¢¡±üÊ¿Âç·ó¡¦½Ð¸ý²Æ´õ¡¦º´Ìî¾½ºÈ¤é±Ç²è¥­¥ã¥¹¥È½¸·ë±Ç²è¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢W¼ç±é¤Î±üÊ¿¤È½Ð¸ý¡¢¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤Î