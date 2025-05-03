¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×MYERA¡Ê¥Þ¥¤¥é¡Ë¤¬5·î3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¥×½÷»Ò½Ð¿È¼Ô¤â½êÂ°MYERA¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×½é½Ð±é¢¡MYERA¡¢¥¬¥ë¥¢¥ï½é½Ð±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖLie ¥é¥¤ Lie ¥é¥¤¡×¤ÇÀª¤¤¤è¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤â»È¤Ã¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£3·î¤Ë¥ê¥ê