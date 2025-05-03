2Æü¡¢¥Ð¥Á¥«¥ó¤Î¥µ¥ó¥Ô¥¨¥È¥íÂçÀ»Æ²¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤¿¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÄÉÅé¥ß¥µ¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¥í¡¼¥Þ¶µ¹ÄÄ£¡Ê¥Ð¥Á¥«¥ó¡Ë¤Ï2Æü¡¢¼¡´ü¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤ò·è¤á¤ë7Æü³«»Ï¤ÎÁªµó¡Ê¥³¥ó¥¯¥é¡¼¥Ù¡Ë¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë133¿Í¤Î¿õµ¡¶ª¤Î¤¦¤Á¡¢130¿Í¶á¤¯¤¬¥í¡¼¥Þ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·î»àµî¤·¤¿¶µ¹Ä¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥í¥ê¥ó¿õµ¡¶ª¤ò¼´¤È¤·¤¿Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î¶î¤±°ú¤­¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³