4Æü¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¡¦¹Ã¿®¤Ç¤ÏÄ«¤Þ¤Ç±«¤Î»Ä¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ì¤ÆÀ²¤ì´Ö¤¬¹­¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ØÅì¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌ¤Ç¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤ÎÄÌ²á¸å¤â¡¢¾å¶õ´¨µ¤¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ç¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ç¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç