¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¹á²»¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹á²»¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¢¡¹á²»¡¢´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥Î»¹á²»¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤Î¥í¥ó¥°¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿ÊÔ¤ß¹þ¤ß¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤´¬¤­²¼¤í¤·