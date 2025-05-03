¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤ò½ª¤¨¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬µ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÖÂôÂç¿Ã µÄÏÀ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¡Öº£²ó¤ÏÆüÊÆ´Ö¤ÇÈó¾ï¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀµÄÏÀ¤¬¤Ç¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá´ü¤ËÆüÊÆÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍø±×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢Î¨Ä¾¤«¤Ä·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤­¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êµÞ¤°