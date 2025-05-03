¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´éÎ©¤Á¤ä¸ÄÀ­¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëGENSEI¤µ¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÇº¤ß¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤â¡¢GENSEI¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤¬À²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â!? Âè5²ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¡¢´ðËÜ¤Î¥­¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¡×¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ç»¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥é¥¤¥È¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¡ÈGENSEI¥á¥¤¥¯¡É¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÇº¤ßÈýÌÓ¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç·ë¶É¤¤¤Ä¤âÁ°È±¤Ç±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£