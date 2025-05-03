¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°!¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Amazon¤Ë¤Æ´ò¤·¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ë!¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¥á¥Ã¥·¥å¡¢¥Í¥ª¥×¥ì¥ó¡¢¥¹¥¨¡¼¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê²÷Å¬¤Ê°ìÂ­¤¬¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤«¤éÅÐ¾ì¡£¢¨¥»¡¼