¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ËÜÆü¤ÏÀ²Å·¤Ê¤ê¡Ê42¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ß¤«¤é¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Ãí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£ËÜÆü¤ÏÀ²Å·¤Ê¤ê¤Ï¡Ö¥´¥ß¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ËÃí°Õ¡ª¼Â¤Ï¡¢»ä¤â¤Þ¤ó¤Þ¤È¥´¥ß¤«¤é¸Ä¿Í¾ðÊóÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬²È¤òË¬¤Í¤Æ¤­¤Æ¡¢¤ªÂð¤Ï¥´¥ß¤É¤³¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡û¡û¤Î¤È¤³¤Ç¤¹¡ª¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢²È¤Ë¤è