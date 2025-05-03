¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û½÷Í¥¤ÎÎÓ²ê°¡Î¤¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓ²ê°¡Î¤¡¢¥Ô¥ó¥¯ºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô»Ñ¢¡ÎÓ²ê°¡Î¤¡¢¥Ô¥ó¥¯»È¤¤¤¬²Ä°¦¤¤ÎÓ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È½Õ¤é¤·¤µËþÅÀ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£Æ±·Ï¿§¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥°¤â¹ç¤ï¤»¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ò»È¤Ã¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¹