Ä¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤Ê¤É3¤«½ê¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢3Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖDEJIMAÇî¡×¡£ Ê¿¸Í»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬¡¢ÃÏ¸µÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤­ÍÈ¤²¤¦¤É¤ó¤ÎÈÎÇä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç·¿¥ìー¥¶ーÁõÃÖ¤Ê¤É¤Ç¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î¶â·¿¤òÂ¤¤ë°¦ÃÎ¸©¤Î´ë¶È¡ÖKTX¡×¤Ç¡¢Ê¿¸Í»Ô¤Ç¡¢µû¤Î ¡È¥¢¥é¡É ¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÈîÎÁ¤ÎÀ¸»º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ DEJIMAÇî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈîÎÁ¤òÍ¿¤¨¤¿¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤È¤ì¤¿·õÀè¥¤¥«