¡Öµþ²¦ÇÕ£Ó£Ã¡¦£Ç£²¡×¡Ê£³Æü¡¢Åìµþ¡Ë£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌø¿ð¡Ë¤¬¡¢£µÈÖ¼ê¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢£±Ê¬£±£¸ÉÃ£³¡ÊÎÉ¡Ë¤Î£Ê£Ò£Á¥ì¥³¡¼¥É¤Ç½Å¾Þ£µ¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤ÏÀîÅÄµ³¾è¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤Ç¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥í¥¸¥ê¥ª¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£²£»³Éð¤Ï¡ÖÇ½ÎÏ¤Ï£Ç£±µé¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àé»Í¤Ç¤¹¤·¡¢·è¤·¤ÆÆÀ°Õ¤È¸À¤¨¤ëÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤·