¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¤ÎÅòÀõ¤¬¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï23Ç¯6·î15Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢688Æü¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£7ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¡£ÀèÆ¬¤ÎÀÖ±©¤òÍ·¥´¥í¤ËÎÁÍý¤·¡¢Â³¤¯Éð²¬°ì¥´¥í¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¡£2»à¤«¤éÂåÂÇ¡¦¶¶ËÜ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏÆâ»³¤ò°ìÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ65¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÅÐ¾ì¤«¤éÅê¤²½ª¤ï¤ê¤Þ¤ÇËþ°÷¤Î¹Ã»Ò±à¤«¤é¤Ï¡¢Âç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£