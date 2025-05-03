¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¸µÝ¯ºä46¤Î¾®ÎÓÍ³°Í¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÝ¯ºä46¾®ÎÓÍ³°Í¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô»Ñ¢¡¾®ÎÓÍ³°Í¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÇò¤È¹õ¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ÎÓ¡£Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£