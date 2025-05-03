Photo: »³ÅÄÍÎÏ© 2025Ç¯4·î16Æü¤Îµ­»ö¤òºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ÂÐ¸þ¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ÈÂÐºö¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£°ÂÁ´±¿Å¾¤òÁË¤àâÁ¤·¤µ¤Ï¡¢¥á¥¬¥ÍÃåÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ê¿¼¹ï¡£¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖAF-OS12¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥°¥é¥¹¡¢ÆÃ¼ì¥ì¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎâÁ¤·¤µÄã¸º¤äÊØÍø¤ÊÄ·¤Í¾å¤²µ¡Ç½