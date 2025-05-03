¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¡Ê¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ÎÎ©²Ö¶×Ì¤¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCANDY TUNEÎ©²Ö¶×Ì¤¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¢¡Î©²Ö¶×Ì¤¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤ÄÎ©²Ö¤ÏÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÀÖ