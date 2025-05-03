¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡ËÀ¾Éð¡¦³°ºêæûÂÁÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¼ººö¤¬2¤ÄÉÕ¤¯ÄÁ¤·¤¤µ­Ï¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7²ó1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÆàÎÉ´Ö¤Î¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤ò»°ÎÝ¼ê¡¦³°ºê¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£½¦¤¤Ä¾¤·¤Æ°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤Ï°ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤ÇÆàÎÉ´Ö¤¬°ìÎÝ¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ê¡¢1¸ÄÌÜ¤Î¼ººö¡£ÆóÎÝ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¿åÌî¤¬Á÷µå¤¬°ï¤ì¤¿´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢2¸ÄÌÜ¤Î¼ººö¤¬µ­Ï¿¤µ¤ì¤¿¡£³°ºê¤Ï