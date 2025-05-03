¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ­»ö¤Ç¸«¤ë¡Û ¢£¡ØOCEAN MARKET Fes¡Ù¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤ËËÍ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤­¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡× ²£¿Ü²ì»Ô¤Î»°³Þ¸ø±à¤ÇGW´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëOCEAN MARKET Fes¡£ 5·î2Æü¤Ë¤ÏOWV¤ÈDXTEE£Î¤Ë¤è¤ë¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØOWV¡ßDXTEEN ³¤±è¤¤¤ÎÌî³°¥Äー¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ ¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿ôÆüÁ°¤«¤é¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¹ë±«Í½Êó¡£±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¤È·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë