¡Öºå¿À¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ëºå¿À¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤¬ÍèÆü½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡££¶²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£¹£²µå¤Î¹¥Åê¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï´äÅÄ¡¢À¾Àî¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë½çÄ´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£Æó²ó£²»à¤Ç¤ÏÀÖ±©¤ËÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Éð²¬¤ÏÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£»°²ó¡¢»Í²ó¤â£±°ÂÂÇ¤º¤Äµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¤¿¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤Þ¤»¤º¡£¸Þ²ó¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¯£³¿Í¤ÇÎÁÍý¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Ê¥ä¥Þ¾ì¤ÏÏ»²ó¡£Àè