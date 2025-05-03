¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¡È¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ë»ÐÄï¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤·¤¢¤­¤È¥ß¥Á¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Á¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþµÓµ±¤¯¢¡¥ß¥Á¡¢ÈþµÓµ±¤¯¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¥ß¥Á¤ÏÇò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥­¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¡£¤è¤·¤¢¤­¤Ï¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¹¥È¥é¥¤