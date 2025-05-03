¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¢¡ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ìÌîÂ¼¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£¼ó¸µ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ü¥È¥à¤Ë¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤È¹õ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò