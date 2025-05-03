Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£GW¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯8·î3Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍßË¾¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤ë¾ì½ê¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡£ÉáÄÌ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ê¤éÎÉ¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢»ö·ï¤ò°ú¤­µ¯¤³¤¹¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹