Âç·¿Ï¢µÙ¤Î¸åÈ¾¤¬»Ï¤Þ¤ê£´Ï¢µÙ½éÆü¤Î£³Æü¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç²¼¤ê¤Îº®»¨¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤Ç¸á¸å£°»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢ÆÊÌÚ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë£²£±¥­¥í¡¢¤Þ¤¿¸áÁ°£¸»þ£´£°Ê¬¤´¤í¾å²ÏÆâ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤òÀèÆ¬¤Ë£±£·¥­¥í¤òÄ¶¤¨¤ë½ÂÂÚ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å¤êÀþ¤Î¥Ôー¥¯¤Ï£´Æü¡¢£µÆü¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Å´Æ»¤Ç¤Ï¡¢Åì