¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-µð¿Í¡Ê3Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ëµð¿Í¤Ï5²ó¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬2ÎÝÅþÃ£»þ¡¢Àª¤¤¤¬Í¾¤ê¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤ÏDeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¥ì¥Õ¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·2ÎÝ¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¡¢Àª¤¤¤¬Í¾¤Ã¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤«¤éÂ­¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÎÝ¤ËÌá¤í¤¦¤È¡¢É¬»à¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤Ø¼ê¤ò¿­¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÈùÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó