Âîµå½÷»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î?¥µ¥×¥é¥¤¥º?¤ÏÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£·ò¹¯À½ÉÊ¤Ê¤É¤ò°·¤¦£Ô£Å£Î£Ô£É£Á£Ì¼Ò¤È¥µ¥Ý¡¼¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÊ¿Ìî¤Ï£³Æü¡¢Êì¤ÎÆü¡¢Éã¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ö£Ô£Å£Î£Ô£É£Á£ÌÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º£Ð£Ï£Ð£Õ£Ð¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÆ±¼Ò¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÁª¤ó¤ÀÊ¿Ìî¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ì¡¼¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¶ß¤ÎÉôÊ¬¤Î